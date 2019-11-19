Определен соперник сборной России при подготовке к Евро-2020

Сборная России по футболу проведет контрольный матч с национальной командой Молдавии. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Молдавии.

Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишиневе 31 марта 2020 года. Для российской сборной матч станет одним из контрольных в рамках подготовки к выступлению на чемпионате Европы-2020. Команды уже трижды играли между собой. На счету сборной России две победы, еще один матч завершился вничью.

16 ноября российская команда уступила Бельгии (1:4) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Единственный гол в составе команды Станислава Черчесова забил защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Россия и Бельгия уже обеспечили себе участие в турнире. На счету отечественной сборной 21 очко после девяти матчей отбора.

При подготовке к Евро-2016 отечественные футболисты сыграли с командами Чехии и Сербии. Первый матч завершился поражением сборной России (1:2). Матч с сербами подопечные тогдашнего тренера национальной команды Леонида Слуцкого также не сумели выиграть (1:1). На чемпионате Европы-2016 российская сборная не сумела выйти из группы.

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