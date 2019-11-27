Стало известно о жалобах Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба отреагировал на оскорбления болельщиков по ходу матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино. Об этом сообщает «Бизнес-Online».

По информации источника, футболист пожаловался на нецензурные скандирования президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину. Отмечается, что он обратился и к другим руководителям российского футбола.

Дзюба дважды подвергся нецензурным оскорблениям со стороны фанатов: по ходу заключительной игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших Дзюбу, будут установлены. Он пообещал добиться для них запрета на посещение матчей сборной России в Санкт-Петербурге на Евро-2020.

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