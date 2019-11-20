Российский футбол отреагировал на оскорбления Дзюбы

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что личности фанатов, оскорбивших капитана сборной Артема Дзюбу, будут установлены. Слова чиновника приводит ТАСС.

По ходу матча против Сан-Марино некоторые болельщики скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]», брань попала в эфир Первого канала. Алаев назвал этот инцидент отвратительным и заявил, что РФС не может оставить его без последствий. Он пообещал найти оскорблявших форварда фанатов и добиться для них запрета на посещение матчей сборной России в Санкт-Петербурге на Евро-2020.

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Матч против Сан-Марино стал заключительным для россиян в отборе на чемпионат Европы. Сборная победила со счетом 5:0, Дзюба результативными действиями не отметился. Сам форвард не стал обращать внимание «на эту кучку идиотов».

Сборная России успешно отобралась на Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. В Санкт-Петербурге пройдет четыре матча.

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