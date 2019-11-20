Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит Sport24.

Медведев заявил, что связался с Дзюбой после случившегося. По его словам, форвард не обращает внимания «на эту кучку идиотов». Сам гендиректор сине-бело-голубых посчитал, что оскорбления в адрес футболиста — это пошло и похабно.

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Заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но забить не сумел. По ходу матча некоторые фанаты скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]». Нецензурные оскорбления попали в эфир Первого канала.

Сборная России успешно отобралась на Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

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