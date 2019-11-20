Черчесов ответил нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о нецензурно оскорблявших капитана команды Артема Дзюбу фанатах. Его слова приводит ТАСС.

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — заявил Черчесов. Он отметил, что форвард выполнил предматчевые установки.

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Последний матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе российской команды, но не отличился голом. По ходу матча некоторые фанаты кричали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]» — нецензурные высказывания попали в эфир «Первого канала».

Сборная России обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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