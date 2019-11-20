Сборная России обратилась к нецензурно оскорблявшим Дзюбу фанатам

Сборная России по футболу в Instagram обратилась к болельщикам, которые во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 оскорбляли капитана национальной команды Артема Дзюбу.

В команде заявили, что любят и ценят фанатов, которые болеют и верят в футболистов. «Сегодня на стадионе в Сан-Марино неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник. Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они не болельщики и не герои», — отмечается в сообщении.

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Заключительная встреча квалификации против Сан-Марино завершилась со счетом 5:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе российской команды, но не отличился голом. По ходу матча некоторые фанаты кричали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]» — нецензурные высказывания попали в эфир «Первого канала».

Сборная России обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020. Команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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