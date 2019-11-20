Стал известен второй соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

Сборная России по футболу сыграет в одной группе с национальной командой Бельгии на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бельгийцы вышли из квалификационной группы I с первого места, набрав 30 очков. В финальной части Евро-2020 они встретятся с Россией и Данией. Четвертый соперник станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

В отборочном турнире к Евро-2020 сборная Бельгии дважды обыграла россиян (4:1; 3;1). Российская команда заняла второе место в группе I, набрав 24 очка.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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