Министр спорта России отреагировал на акции протеста футбольных фанатов

Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на уход болельщиков со стадионов во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Колобков осудил действия фанатов. «Это неправильная позиция — делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболист», — отметил он. По мнению министра спорта, нарушившие правила поведения или законы фанаты должны быть наказаны.

Материалы по теме Российские фанаты массово покидают стадионы Болельщики протестуют против жестокости полиции

6 декабря фанаты «Спартака» заявили, что уйдут с трибун на 30-й минуте матча с «Ростовом» из-за задержаний болельщиков и предложили сделать это поклонникам других клубов РПЛ. К акции присоединились болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и нескольких других команд. Все они покинули стадионы на разных минутах матчей.

Акция российских фанатов вызвана массовыми задержаниями поклонников красно-белых в Санкт-Петербурге, а также запретом на посещение спортивных мероприятий для одного из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерия Бевзы, которого считают инициатором оскорблений в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!