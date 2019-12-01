Полиция Санкт-Петербурга устроила ночные рейды ради фанатов «Спартака»

В преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге было задержано около 200 болельщиков столичного клуба. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов организовали рейды по барам и улицам города в ночь на 1 декабря, в результате чего задержали болельщиков с московской пропиской. Как утверждает собеседник агентства, задержанные «вообще ничего не делали». Многим из них вменяют мелкое хулиганство. В результате рейда было задержано от 150 до 200 человек.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 1 декабря. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» после 17 туров лидирует в РПЛ, имея в своем активе 39 очков. Спартак — на седьмой строчке. Команда Доменико Тедеско набрала 22 очка.

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