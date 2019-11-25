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Бывший футболист «Зенита» назвал причину нецензурных оскорблений в адрес Дзюбы

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Артем Дзюба
Артем Дзюба

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов высказался об оскорблениях фанатов «Спартака» в адрес форварда Артема Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Панов заявил, что футболиста оскорбляют за нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков московской команды. «Он совершил большую ошибку. Дзюба ведь знает, что красно-белые фанаты все принимают близко к сердцу. Нужно немного соображать, прежде чем что-то говорить», — отметил он.

Дзюба дважды подвергся нецензурным оскорблениям со стороны фанатов: по ходу заключительной игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

Нападающий начал карьеру в «Спартаке». Он выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. За это время футболиста дважды отдавали в аренду: сначала — в «Томь» в 2009 году, потом — в «Ростов» в 2013-м. Затем форвард присоединился к «Зениту».

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