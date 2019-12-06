Массовый уход фанатов «Зенита» со стадиона попал на видео

Видео: t.me/fontankaspb

Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» ушли со стадиона в знак протеста. Видео появилось в Telegram-канале «Фонтанки».

Ранее 6 декабря фанаты сине-бело-голубых заявили, что хотят привлечь внимание к задержанию болельщиков после матча в Петербурге. «Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!» — говорилось в заявлении.

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Одному из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерию Бевзе запретили полтора года посещать спортивные мероприятия.

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