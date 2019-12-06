Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов

Дрессировщик Эдгард Запашный поделился мнением относительно поведения футбольных болельщиков на трибунах. Его слова приводит «Спорт день за днем».

43-летний артист признался, что считает мат на стадионе неприемлемым, и отдельно отметил негативное отношение к оскорблениям в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы. Запашный посчитал проблемой то, что болельщики не несут ответственности за свои действия.

«Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», — заявил Запашный.

20 ноября Дзюба столкнулся с оскорблениями со стороны фанатов во время матча сборной России против команды Сан-Марино. Нецензурная брань попала в трансляцию. После того как история получила широкую огласку, матерные скандирования с оскорблениями форварда повторились во время матча Российской премьер-лиги между «Спартаком» (бывшим клубом нападающего) и «Уралом».

Переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» состоялся в 2015 году. Форвард является воспитанником столичного клуба. Он дебютировал в профессиональном футболе за «Спартак» в 2006 году.

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