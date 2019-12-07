Фанаты ответили на призывы Запашного «покрошить и переломать» болельщиков

Фанаты московского «Спартака» встали у стадиона «Открытие Арена» с баннером, в котором в нецензурной форме ответили дрессировщику Эдгарду Запашному. Об этом сообщает «360».

На плакате изображена переделанная цитата из фильма «Ширли-мырли». «Я этого п****а в цирке видел. Он там тигров "дрессировал"», — написано на баннере.

6 декабря Запашный раскритиковал матерящихся фанатов. «Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», — заявил дрессировщик. Гнев артиста вызвали нецензурные речевки болельщиков в адрес форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

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