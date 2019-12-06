Спорт
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Зенит
Санкт-Петербург
Live
1 : 0
1-й тайм
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Химки
Химки, Россия
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
Барселона
Барселона, Испания
Евролига • Регулярный чемпионат. 12-й тур
Интер М
Милан
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Рома
Рим
Италия - Серия А • 15-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 16-й тур
Последние новости
На Украине начали готовить марш на Крым
Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста
У оккупировавших российское село медведей отнимут тушу моржа
В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля
В московских аэропортах задержали десятки рейсов 
Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Начальство роддома в Москве уволено после жалобы пациентки на рождение инвалида
Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Новости партнеров

Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста

Перейти в «Мою Ленту»

Болельщики петербургского «Зенита» на 40-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» покинут стадион в знак протеста. Об этом сообщается на странице «Ландскрона» во «ВКонтакте».

«Мы хотим привлечь общее внимание к проблеме, когда русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема!» — говорится в заявлении болельщиков сине-бело-голубых.

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Один из болельщиков красно-белых рассказал, что его задержали ни за что.

Один из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерий Бевза получил запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года. СМИ называют его организатором оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

20 ноября Дзюба столкнулся с оскорблениями со стороны фанатов во время матча сборной России против команды Сан-Марино. Нецензурная брань попала в трансляцию. Скандирования с оскорблениями форварда повторились во время матча РПЛ между «Спартаком» (бывшим клубом нападающего) и «Уралом».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился
Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов
Задержан организовавший травлю Дзюбы фанат
Другие материалы рубрики
Спорт00:00 6 декабря
Российская прыгунья Дарья Клишина

«Какая же я предательница?»

Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
19:50Сегодня

Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста

17:40Сегодня

Макгрегору посоветовали застраховать жизнь перед боем с чемпионом UFC

16:37Сегодня

Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря соперника

Спорт00:01 5 декабря
Алина Загитова

«Все понимают, что у наших не выиграть»

Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
15:38Сегодня

В Британии призвали отстранить всех российских спортсменов

14:28Сегодня

Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

12:38Сегодня

Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов

Спорт00:01 3 декабря
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо

«Мы выпустили замерзшего голкипера»

Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
10:43Сегодня

Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео

09:50Сегодня

Макгрегор захотел боя с «главным негодяем» UFC

07:50Сегодня

Легкоатлетка Клишина рассказала о желании остаться в США после ухода из спорта

Россия
Россияне нашли «озеро» из крови
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Путин отказался от привычного термоса с чаем
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В российском городе начали умирать лебеди
Все материалы
Мир
Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма
Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Все материалы
Бывший СССР
Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
На Украине начали готовить марш на Крым
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Шушкевич рассказал о признании распада СССР шедевром легитимной дипломатии
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Стала известна продолжительность саммита «нормандской четверки»
Все материалы
Экономика
Белоруссия назвала желаемую цену на российский газ
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
В России зафиксировали уровень инфляции ниже прогноза
Домашняя работа
Самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей
Европейская экономика затормозится из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Названа польза вредных веществ для долгой жизни
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Названы лучшие игры десятилетия
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Apple призналась в слежке за владельцами iPhone
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Все материалы
Спорт
Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
Йон Арне Риисе«Он украл у меня три миллиона фунтов»
Травля в школе, смерть отца, победа в Лиге чемпионов и обман агента: история Йона Арне Риисе
Макгрегору посоветовали застраховать жизнь перед боем с чемпионом UFC
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря соперника
Все материалы
Культура
В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Опьяненный пивом актер из «Человека-паука» спас франшизу
«Чертов виртуоз!»
 
Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
Все материалы
Интернет и СМИ
«Анти-Грета Тунберг» завоевала популярность в России
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Раскрыто богатство опаснейшего в мире хакера из России
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Все материалы
Ценности
Лобода показала ногу с шестью пальцами
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Самая красивая женщина в мире изменила внешность для рекламы нижнего белья
Все материалы
Путешествия
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера без воды и туалетов
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Раскрыт досуг пассажиров поезда в Крым
Все материалы
Из жизни
Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ученики получили плохие оценки и сожгли школу
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Министра энергетики России призвали наказать
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы