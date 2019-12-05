Назвавший фанатов фашистами Дзюба объяснился

Форвард «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба объяснил, кого именно из болельщиков он назвал фашистами. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дзюба объяснил, что употребил это слово не в отношении всех фанатов. «Они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут», — сказал нападающий и уточнил, что имел в виду группу людей, приехавших на двух автобусах в Сан-Марино. Дзюба назвал их появление на трибуне спланированной и проплаченной акцией.

Футболист пояснил, что эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги красно-белых группировок. Дзюба сказал, что они не только оскорбляли его, но и выкрикивали фашистские лозунги.

Российские фанаты оскорбили Дзюбу на матче между сборными России и Сан-Марино (5:0). Болельщики в гостевом секторе Олимпийского стадиона в Серравалле кричали «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

В ответ оскорблявшим его фанатам он заявил: «Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам». Он высказался после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», который прошел 1 декабря в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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