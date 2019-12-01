Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча со «Спартаком» ответил фанатам, которые оскорбляли его. Слова футболиста передает «Чемпионат.com».

Дзюба отказался комментировать ход игры, «чтобы секту не трогать», а призвал просто посмотреть на табло. «Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам», — заявил форвард «Зенита».

Его команда оказалась сильнее «Спартака» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0.

Российские фанаты дважды оскорбили Дзюбу: по ходу матча между сборными России и Сан-Марино (5:0) и во время 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:0). Форварду скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Питерцы в 18 турах набрали 42 очка. «Спартак» с 22 очками идет на восьмой строчке.

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