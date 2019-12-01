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Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

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Фанат московского «Спартака» рассказал, как он и его товарищи были задержаны сотрудниками питерского Центра «Э» и полицейскими перед матчем против «Зенита». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам болельщика, днем 1 декабря он обедал в одном из кафе Санкт-Петербурга, куда пришли сотрудники правоохранительных органов. «Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: "Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков"», — рассказал москвич.

В этот момент фанаты «Спартака» находились в компании питерских болельщиков. Всех москвичей привезли в участок, где заставили срезать с верхней одежды «разные элементы». «Либо оставаться без нее», — заявил фанат. По его словам, в понедельник, 2 декабря, должен состояться суд. Всем поклонникам красно-белых предъявили обвинения в употреблении нецензурной лексики в общественном месте.

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки. Всего, по информации издания, было задержано пятеро питерцев и 81 москвич. РИА Новости пишет, что под стражу было взято около 200 спартаковцев.

«Зенит» и «Спартак» играют в Санкт-Петербурге. На момент написания заметки счет в матче 1:0 в пользу хозяев.

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