Полиция отчиталась о профилактических арестах десятков фанатов в Петербурге

Полиция назвала задержания фанатов московского «Спартака» перед матчем с «Зенитом» результатом профилактической работы. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В общей сложности к административной ответственности привлечено более 70 человек, часть из них помещена под арест. Также несколько десятков фанатов заплатят штрафы. Все это стало возможным благодаря «профессиональным действиям» полиции, говорится в публикации. Меры были направлены на предотвращение «грубых и массовых нарушений общественного порядка».

Отдельно отмечается, что один из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерий Бевза получил запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года. СМИ называют его организатором оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники Центра «Э» задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Один из болельщиков красно-белых рассказал, что его задержали ни за что.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 1 декабря, сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.

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