Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста

Болельщики московского «Динамо», «Локомотива», а также казанского «Рубина», тульского «Арсенала» и «Ростова» покинут стадионы матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мог дома сидеть».

Они присоединились к акции фанатов «Спартака» «Фратрия», которые уйдут с трибун на 30-й минуте матча с «Ростовом» из-за задержаний болельщиков и которые предложили сделать это поклонникам других клубов РПЛ. На какой минуте уйдут болельщики других клубов — неизвестно.

Болельщики петербургского «Зенита» также решили присоединиться к акции. Они покинут трибуны на 40-й минуте матча против «Динамо».

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях фанатов красно-белых в Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Один из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерий Бевза получил запрет на посещение спортивных соревнований на полтора года. Его называют организатором оскорбительных кричалок в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!