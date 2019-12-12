Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Черчесов заявил, что Кокорин и Мамаев примут участие в январских сборах команды. «Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами», — сказал специалист.

Мамаев в сентябре 2019-го перешел в «Ростов», после того как «Краснодар» расторг с ним контракт. Кокорин числится в «Зените». Предполагается, что игроки смогут принимать участие в официальных матчах после зимней паузы. После освобождения из колонии Российский футбольный союз отказался регистрировать игроков, сославшись на регламент.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Футболисты стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они отправились в колонию. В сентябре 2019-го оба спортсмена вышли по условно-досрочному освобождению.

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