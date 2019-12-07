Кокорина наградили за «благие дела»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил наградную грамоту «За благие дела» перед стартом матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сразу несколько игроков петербургского клуба были удостоены награды за поддержку детских команд. Грамоту также получили форвард Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.

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В сентябре 28-летний Кокорин освободился из колонии. «Зенит» подписал с футболистом новый контракт, но Российский футбольный союз запретил регистрировать игрока вне дозаявочного периода. Таким образом, нападающий вернется на поле только после зимней паузы в чемпионате России.

В октябре 2018-го Кокорин и другой футболист, Павел Мамаев, устроили две драки в Москве. Спортсмены стали фигурантами уголовных дел. После полугода в СИЗО они получили реальные сроки и отправились в колонию. В сентябре оба игрока вышли по условно-досрочному освобождению.

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