Описано состояние оставленного без футбола Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб рассчитывает на возвращение нападающего Александра Кокорина. Слова функционера приводит радио «Зенит».

По словам Медведева, Кокорин сейчас тренируется и набирает форму. Он уже принял участие в двусторонней игре команды, в которой забил два мяча. «У него огромное желание, видно, что он соскучился по футболу», — рассказал гендиректор «Зенита». Также в клубе ждут восстановления бразильца Малкома, который выбыл из строя из-за травмы в августе.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года.

Тогда же форвард подписал новый контракт с «Зенитом». 20 сентября Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать футболиста. Он был отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у футболиста не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). В последний раз Кокорин выходил на поле в октябре 2018 года.

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