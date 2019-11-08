Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после его освобождения

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о первом разговоре с нападающим Александром Кокориным после его освобождения. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Семак сообщил, что пока футболист находился в тюрьме, он поддерживал контакт с его супругой. «Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы. И с человеческой, и с тренерской точки зрения считаю, что Саше нужно дать шанс», — заявил он.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года.

Тогда же Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». 20 сентября Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать футболиста. Форвард был отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у футболиста не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября).

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