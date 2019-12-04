Стало известно о жизни Кокорина на «зарплату кондуктора»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Александр Кокорин получает «символические деньги». Слова специалиста приводит «Фонтанка».

По словам Семака, Кокорин не будет получать зарплату до зимней паузы в чемпионате России. «Дальше руководство садится обсуждать условия контракта», — заявил тренер «Зенита». При этом позицию форварда, который сможет выйти на поле только во второй части Премьер-лиги, Семак назвал достойной.

Журналист «Фонтанки» далее уточнил, что сейчас Кокорин получает зарплату на уровне кондуктора, после чего развил разговор о его походе в дорогой ресторан. «Думаю, он все же успел что-то подкопить», — ответил Семак.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. Футболисты были осуждены за две драки, устроенные в Москве в конце прошлого года, после которых они оказались в СИЗО.

После освобождения из колонии форвард подписал новый контракт с «Зенитом». 20 сентября Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать футболиста, и он был отстранен на пять месяцев. В РФС объяснили решение тем, что у Кокорина не было возможности приступить к работе в «Зените» до окончания срока подачи в организацию комплекта документов (до 16 сентября). В последний раз нападающий выходил на поле в октябре 2018 года.

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