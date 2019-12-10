Дзюба сыграет Дзюбу

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба сыграет себя в фильме «Я не Дзюба». Об этом РИА Новости сообщил режиссер фильма Леонид Пляскин.

Фильм расскажет о толстом мальчике, мечтающем играть в футбол. К нему явится ангел в виде Дзюбы, который поможет главному герою поверить в себя и играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм. Пляскин отметил, что Дзюба сыграет в фильме небольшую, но важную роль.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел в составе «Зенита» 19 матчей и забил 11 мячей. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира. В Лиге чемпионов он отметился двумя голами.

Вместе со сборной России Дзюба попал на чемпионат Европы 2020 года. По ходу заключительного матча отборочного турнира к Евро-2020, а также во время встречи РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» форвард подвергся нецензурным оскорблениям со стороны болельщиков. Футболисту скандировали: «Дзюба, Дзюба, иди ***** [прочь]».

В результате одного из лидеров фанатского движения красно-белых Валерия Бевза, которого считают инициатором оскорблений в адрес Дзюбы, отлучили от посещения спортивных мероприятий. Это вызвало многочисленные акции протеста среди болельщиков.

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