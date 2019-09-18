Дзюбу назвали королем России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне возглавляющий «Олимпик Марсель», поделился мнением об уровне игроков сине-бело-голубых. Его слова приводит «Спорт день за днем».

Виллаш-Боаш посчитал, что нападающий Артем Дзюба стал главной звездой команды и «настоящим королем России». При этом он отметил слаженность всего коллектива. «Видно, что это команда. В Лионе "Зенит" продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата», — добавил тренер.

17 сентября «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Форвард петербуржцев Сердар Азмун забил мяч с передачи Дзюбы.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место. Дзюба отличился пятью голами в 10 матчах турнира.

Виллаш-Боаш проработал в «Зените» с 2014 по 2016 год. За это время он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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