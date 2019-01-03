Назвавшийся старой лошадью Овечкин отказался от матча звезд НХЛ из-за возраста

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги. Свое решение он объяснил необходимость отдохнуть, сообщает «Советский спорт».

«Конечно, это тяжелое решение. Я люблю принимать участие в мероприятиях лиги. Но сейчас, в это время сезона и в своем возрасте, мы решили взять паузу и не ехать на матч всех звезд. Суть в том, что моему телу нужен отдых», — отметил 33-летний хоккеист.

Он добавил, что хочет взять неделю отдыха, чтобы подготовиться ко второй половине сезона. По словам Овечкина, никаких травм у него нет, дело только в потребности сделать паузу. Спортсмен выразил надежду, что на матч все же поедут один или два игрока из его клуба.

28 декабря Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам голосования фанатов. «Большое спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, я уже выгляжу старой лошадью среди молодых игроков. Но болельщики по-прежнему выделяют меня, и я ценю их поддержку», — заявил хоккеист.

Матч всех звезд пройдет 25 и 26 января в калифорнийском Сан-Хосе.

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