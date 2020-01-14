Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

«Кэпиталс» обыграли соперников со счетом 2:0 — обе шайбы на счету 34-летнего форварда. Таким образом, Овечкин довел количество голов в НХЛ до 686. В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.

Овечкину необходимо забросить еще четыре шайбы, чтобы попасть в десятку лучших. Топ-10 замыкает канадец Марио Лемье (690). Лучший по данному показателю — канадец Уэйн Гретцки (894).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин забросил 28 шайб. Также на счету россиянина 16 результативных передач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!