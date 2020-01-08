Овечкин догнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

34-летний форвард довел число заброшенных шайб в лиге до 684. Таким образом, Овечкин сравнялся по данному показателю с финном Теему Селянне, который занимает 11-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. До попадания в десятку лучших российский спортсмен должен забросить еще семь шайб. Так ему удастся обойти канадца Марио Лемье, у которого 690 голов в лиге.

Дубль российского форварда позволил «Кэпиталс» одержать крупную победу над соперником. «Вашингтон» обыграл «Сенаторс» со счетом 6:1.

Для Овечкина шайбы стали 25-й и 26-й в рамках нынешнего чемпионата. Он идет на третьем месте среди снайперов регулярного турнира НХЛ.

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