Овечкин рассказал о новом контракте в НХЛ и назвал Вашингтон своим домом

Капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин рассказал о новом контракте в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте организации.

Спортсмен заявил, что до 1 июля клуб не может вести с ним переговоры. Он признался, что хотел бы до конца карьеры играть за «Кэпиталс», и назвал Вашингтон своим домом. «Это удобно твоей семье, у тебя складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, это наш второй дом», — добавил хоккеист.

Летом этого года Овечкин, рассуждая о своем профессиональном будущем, не исключил возвращения в Россию. Он говорил, что рассматривает различные варианты, в том числе и клубы Континентальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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