Овечкин силовым приемом свалил соперника на лед и развязал драку

Капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин свалил нападающего «Филадельфии Флайерс» Трэвиса Конечны на лед в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чем спровоцировал драку. Видео появилось в Twitter команды.
Во втором периоде Овечкин применил мощный силовой прием на хоккеисте «Филадельфии». После этого между игроками обеих команд началась драка. Потасовку удалось остановить арбитрам встречи.
Матч завершился победой «Филадельфии» со счетом 3:2.
«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 65 очков в 45 матчах. «Филадельфия» располагается на восьмом месте (52 очка в 44 встречах).
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!