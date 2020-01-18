Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter команды.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отличился реализованной шайбой. Этот гол стал для Овечкина 690-м за все время выступления в НХЛ. Хоккеист поднялся на десятое место по этому показателю, сравнявшись с канадцем Марио Лемье.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте еще один представитель Канады Горди Хоу (801), на третьем — чех Яромир Ягр (766).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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