Овечкин рассказал о безумии после кровавой стычки с американцем

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал инцидент с нападающим «Нью-Джерси Девилс» Майлсом Вудом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте столичной команды.

Овечкин рассказал о безумии после кровавой стычки с американским соперником. «Я получил клюшкой в лицо, но арбитры не дали удаления. Я не думаю, что Вуд сделал это намеренно. Судьи это просто не заметили. Но после этого я немного обезумел», — заявил хоккеист.

Инцидент между игроками произошел в первом периоде встречи. Американец ехал с высоко поднятой клюшкой и, проезжая мимо Овечкина, разбил ему лицо в кровь.

Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Овечкин отметился хет-триком и вышел на девятое место по этому показателю в НХЛ, повторив результат Си Деннени.

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