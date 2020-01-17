Появилось видео кровавой стычки Овечкина с американским соперником

— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 17 января 2020, 00:28

Нападающий «Нью-Джерси Девилс» Майлс Вуд разбил в кровь лицо капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter NBCSCapitals.

Кровавая стычка между игроками произошла в первом периоде встречи. Американец ехал с высоко поднятой клюшкой и, проезжая мимо Овечкина, разбил ему лицо.

Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 5:2. Овечкин отметился хет-триком и вышел на девятое место по этому показателю в НХЛ, повторив результат Си Деннени.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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