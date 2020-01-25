Овечкина включили в команду лучших игроков десятилетия в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин попал в первую пятерку лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо россиянина в пятерку лучших вошли нападающие Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинс»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингс») и Данкан Кит («Чикаго»), а также голкипер Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»).

Другой российский нападающий Евгений Малкин («Питтсбург») вошел во вторую пятерку лучших по итогам десятилетия. Вместе с ним в команде оказались форварды Патрис Бержерон («Бостон Брюинс»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Здено Хара («Бостон»), вратарь Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Голосование проводилось среди генеральных менеджеров и сотрудников отдела хоккейных операций лиги, а также ведущих хоккейных журналистов.

24 января сообщалось, что игроки НХЛ назвали Овечкина самым желанным собутыльником. Хоккеистов спрашивали, с кем они скорее всего хотели бы выпить пива. За россиянина проголосовали 14 процентов респондентов. В опросе приняли участие игроки из всех команд лиги, в общей сложности — 391 человек.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Соглашение россиянина со столичной командой истекает по окончании сезона-2020/2021.

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