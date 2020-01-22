Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом в среду, 22 января, сообщается на сайте лиги.

28-летний Панарин пропустил матч регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения верхней части тела. На Матче звезд россиянина заменит его одноклубник Крис Крайдер.

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В данный момент российский форвард является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В его активе 68 очков (26 шайб и 42 передачи) в 47 матчах нынешнего сезона. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает пятую строчку.

Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. 1 июля 2019 года он подписал контракт с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому получит 81,5 миллиона долларов.

Матч звезд НХЛ-2020 пройдет 25 января в американском Сент-Луисе.

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