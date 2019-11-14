Джастин Бибер спародировал хоккеиста Панарина и был осмеян фанатами

Певец Джастин Бибер сыграл с котом в хоккей, повторив видео российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Ролик появился в Twitter лиги.

Бибер поиграл с котом, используя шайбу и клюшку. В апреле 2019 года Панарин выложил в Instagram похожее видео, в котором тренировался со своей собакой.

Пользователи социальных сетей не оценили поступок певца. «Да кто он вообще такой?», «На хоккейном льду его личико бы уже разбили в кровь», «Извините, но Джастину далеко до Артемия, и кошка у него — так себе защитник», — писали они.

Панарин играет в НХЛ с 2015 года. 1 июля этого года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс», за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Форвард стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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