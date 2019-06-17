Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможность проведения поединка между певцом Джастином Бибером и актером Томом Крузом. Слова главы организации передает MMA Mania.

Уайт усомнился в том, что 56-летнему Крузу будет интересно выйти в октагон. «Мне самому 50. Ему, наверное, 56. Не думаю, что в таком возрасте нужно биться хоть с кем-нибудь. Но скажу вам одно: если Круз хочет биться с Бибером или наоборот — это можно обсудить», — заявил функционер.

Между тем ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на вызов Бибера Крузу. Спортсмен заявил, что готов подраться с другим актером Марком Уолбергом в том же карде.

9 июня Бибер заявил в своем Twitter-аккаунте, что готов на бой против Круза. Музыкант в том же посте обратился и к Уайту. Твит набрал популярность в сети: он собрал почти 45 тысяч ретвитов и 223 тысячи лайков.

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