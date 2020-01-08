Российский вратарь дебютировал в НХЛ и пропустил шайбу после первого броска

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин дебютировал в основном составе команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эваланш». Видеообзор встречи опубликован в YouTube-канале Sportsnet.

24-летний россиянин неудачно начал первый матч за «Рейнджерс»: Шестеркин не справился с первым броском соперника, пропустив шайбу уже на пятой минуте встречи. На седьмой минуте российский вратарь снова пропустил.

Несмотря на это, всего россиянин отразил 29 бросков из 32. «Рейнджерс» удалось переломить ход матча и победить со счетом 5:3. Одну из шайб записал на свой счет другой россиянин Артемий Панарин.

В матче с «Колорадо» Шестеркин заменил шведского голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лунквиста. Россиянин подписал соглашение с командой в мае 2019-го сроком на два года.

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