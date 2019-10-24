Российский вратарь поймал шайбу на линии на последней секунде матча НХЛ

— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 24 октября 2019, 02:55

Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поймал шайбу на линии ворот в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте NHL on NBC.

На последней секунде встречи «Пингвинс» провели атаку, которая завершилась броском по воротам Василевского. Российский вратарь сумел поймать шайбу на самой линии. Эпизод произошел при счете 3:2 в пользу «Тампы». Таким образом действия голкипера позволили команде одержать победу.

Василевский отразил 37 бросков из 39. Он был признан первой звездой дня в НХЛ.

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