НХЛ собралась в Россию

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в будущем может провести матчи регулярного чемпионата в России. Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, его слова приводит ТАСС.

Дэйли отметил, что в настоящий момент лига работает над несколькими вопросами, которые нужно урегулировать, чтобы осуществить проект. «Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем», — отметил функционер.

До этого НХЛ не проводила матчей регулярного чемпионата на территории России. Единственный клуб лиги, выступавший в стране, — «Каролина Харрикейнс». В 2010 году «Каролина» провела матч со СКА в Санкт-Петербурге и уступила со счетом 3:5.

При этом лига проводит матчи за пределами США и Канады. Так, в нынешнем сезоне игры регулярного чемпионата примут Стокгольм и Прага. В Чехии встретятся «Филадельфия Флайерс» и «Чикаго Блэкхоукс», в Швеции — «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрс».

В начале сентября сообщалось, что компания «Яндекс» приобрела права на показ матчей НХЛ на ближайшие три сезона. Трансляция матчей регулярного чемпионата и плей-офф будет бесплатной на территории России. При этом «Яндекс» собирается зарабатывать на рекламе.

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