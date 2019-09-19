Российский игрок НХЛ упал на колени, обыграл вратаря и забил «лучший гол месяца»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» Михаил Мальцев отметился голом в контрольном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео появилось на сайте лиги.

19-летний Мальцев обыграл соперника, упал на колени, но сумел подняться, продолжить движение и отправить шайбу в ворота соотечественника Александра Георгиева. «Девилс» победили со счетом 4:3.

После матча вратарь команды Кори Шнайдер восхитился заброшенной шайбой одноклубника, назвав ее эффектной. Обозреватель сайта НХЛ Ден Розен в Twitter-аккаунте заявил, что Мальцев «забил гол месяца».

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