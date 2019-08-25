Российский хоккейный вратарь пропустил шайбу после броска с центра площадки

Вратарь омского «Авангарда» Александр Судницын пропустил шайбу в матче предсезонного турнира против нижегородского «Торпедо». Видео опубликовано во «ВКонтакте».
Встреча проходит в настоящий момент в Санкт-Петербурге, счет после первого периода — 1:0 в пользу нижегородцев. Канадский форвард Квинтон Хауден на последних секундах совершил бросок из центральной зоны и застал врасплох Судницына. Шайба залетела в девятку ворот.
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