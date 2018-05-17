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Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке

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Вратаря сборной России Василия Кошечкина перед третьим периодом матча чемпионата мира 2018 года против Швеции вывезли из раздевалки команды на тележке. Видео появилось на YouTube-канале Lysenkov TV.

Главный тренер команды Илья Воробьев в интервью РИА Новости объяснил произошедшее: «Это из–за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что, если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия [вес] 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу».

15 мая сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.

В первом раунде плей-офф российская команда встретится со сборной Канады. Матч состоится 17 мая.

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