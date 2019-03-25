Бывший хоккеист сборной России признал поездку к президенту бессмысленной

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов заявил, что не посещал Белый дом и Кремль после побед в Кубке Стэнли и на чемпионате мира соответственно. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Бразгалов в 2007-м выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс». По традиции, обладателя трофея на прием приглашает действующий президент США, которым на тот момент был Джордж Буш-младший. Команда действительно поехала в Белый дом, однако Брызгалов уже не играл за нее: в межсезонье хоккеист перешел в «Финикс Койотис» и не мог покинуть расположение новой команды.

«Как я скажу в "Финиксе": "Ребята, мне нужно на денек с "Анахаймом" смотаться в Белый дом?" А мы где-нибудь в Ванкувере играем. Меня бы не поняли», — объяснил Брызгалов.

Также вратарь вспомнил, что в 2009-м после победы на чемпионате мира не поехал на прием к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву. «Это все пустая трата времени. Мы выиграли чемпионат. Вокруг закричали: "Надо теперь в Кремль, к президенту!" Но я лучше домой поеду — к жене, к детям. Соскучился по ним», — сказал Брызгалов. Он отметил, что в Кремле делать было нечего.

В последний раз Брызгалов выходил на лед в 2015 году, однако до февраля 2019-го не объявлял о завершении карьеры. В НХЛ он играл 14 лет, за это время сменил пять клубов. Помимо победы на чемпионате мира, вратарь в составе сборной России завоевал бронзу на Олимпийских играх 2002 года.

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