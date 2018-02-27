Бывший вратарь сборной России обесценил победу хоккеистов на Олимпиаде

Бронзовый призер Игр-2002 голкипер Илья Брызгалов рассказал о том, что значат золотые медали Олимпиады в Пхенчхане для российского хоккея. Слова спортсмена передает «Чемпионат.com».

«Изменит ли это золото что-то в российском хоккее? Мне кажется, ничего не изменит. Скажут же: "Мы же правильно развиваемся, есть два базовых клуба, и больше нам ничего не надо". Каким составом ехать на чемпионат мира, я даже не знаю, тренерскому штабу виднее. Чемпионат мира в Дании мне был бы очень интересен, никогда там не был», — заявил 37-летний вратарь.

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Брызгалов выразил желание увидеть в составе российской команды на следующих Играх представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Это теперь надо всем вместе (профсоюзу и МОК) уговаривать Гэри Беттмэна (комиссионера НХЛ — прим. «Ленты.ру»), у него великолепная позиция для переговоров. Платите деньги и договаривайтесь — для этого и существуют переговоры, нужно заинтересовать лигу» — заключил спортсмен.

23 февраля Брызгалов назвал финальный матч Олимпиады Россия — Германия безобразием, намекнув на низкий соревновательный уровень хоккея на Играх. В Играх не приняли участие представители НХЛ из-за отсутствия договоренности между лигой и Международным олимпийским комитетом о сумме компенсации за участие хоккеистов в соревнованиях в Пхенчхане.

В решающем матче олимпийского хоккейного турнира сборная России переиграла немцев со счетом 4:3.

Брызгалов провел за сборную России 29 матчей. Вратарь стал бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и выиграл чемпионат мира в 2009 году.

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