Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота

Вратарь московского «Спартака» Павел Хомченко забросил шайбу в свои ворота в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Авангарда». Видео появилось на сайте лиги.

В овертайме при счете 2:2 Хомченко не сумел зафиксировать шайбу и отправил ее в собственные ворота, тем самым принеся победу «Авангарду». Для 24-летнего голкипера матч стал дебютным в основе команды.

«Спартак» проиграл третий подряд матч регулярного чемпионата КХЛ. После пяти туров команда занимает пятое место в Западной конференции.

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