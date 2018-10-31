Хоккейный вратарь пропустил гол с 40 метров

Нападающий «Аризона Койотс» Дерек Степан забросил шайбу со своей половины поля в ворота «Оттава Сенаторс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео размещено на YouTube-канале GOTA SEE IT.

При счете 2:0 в свою пользу «койоты» остались в меньшинстве. Это не помешало им увеличить разрыв в счете. Степан бросил шайбу со своей половины поля — примерно с 40 метров, а голкипер «Сенаторс» с этим не справился. Встреча завершилась разгромом — 5:1 в пользу аризонского клуба.

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