Россиянин отметился голом без броска по воротам в матче НХЛ

Видео: NHL Video / YouTube

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерс» (4:1) забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео взятия ворот размещено на канале NHL Video в YouTube.

В концовке встречи «Эдмонтон» поменял голкипера на шестого полевого игрока. «Тампа» провела контратаку, в результате которой Наместников выкатился на пустые ворота. Нанести бросок россиянину не позволил нападающий «Ойлерс» Патрик Марун, который с помощью клюшки уложил форварда на лед. Согласно правилам, в такой ситуации засчитывается гол.