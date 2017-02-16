Шведский хоккеист заплатит 160 тысяч долларов за удар соперника клюшкой по лицу

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Шведский нападающий «Детройт Ред Уингс» Густав Нюквист оштрафован на 158 тысяч долларов и дисквалифицирован на шесть матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар соперника клюшкой по лицу. Об этом сообщается на сайте организации.

Инцидент произошел в концовке первого периода встречи против «Миннесота Уайлд» (3:6). В борьбе за шайбу канадский защитник Джаред Спаржон толкнул шведа в спину, тот повернулся и ответил оппоненту ударом клюшкой по лицу. Канадец упал, а на льду началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Нюквист за свой поступок получил от арбитров двойной малый штраф.